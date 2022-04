Città del Vino: il Comune di Ariccia entra a far parte dell’Associazione Nazionale 

Ariccia – Il 20 marzo è stato ufficializzato, in occasione del coordinamento Nazionale del Lazio, l’ingresso del Comune di Ariccia con il sindaco Gianluca Staccoli nell’Associazione Nazionale Città del Vino alla presenza del Presidente Angelo Radica; del Vice presidente Alberto Bertucci; del vice Presidente degli Ambasciatori Basilio Ventura e l’ambasciatore Luigi Jovino e del Consigliere Nazionale Stefano Cecchi Sindaco di Marino e il Presidente del Parco Regionale dei Castelli Romani GianLuigi Peduto .

Presenti all’evento, inoltre, l’Assessore all’Agricoltura della Città Metropolitana Damiano Pucci, il Sindaco di Velletri Orlando Pocci, il indaco Palestrina Mario Moretti, il Sindaco di Genazzano Alessandro Cefaro, il Sindaco di Lanuvio Luigi Galieti, il Sindaco di Colonna Fausto Giuliani, l’Assesore di Frascati Claudio Cerroni e il Sindaco di Genzano Carlo Zoccolotti.

“Le produzioni vitivinicole della Regione Lazio sono sempre più apprezzate nel panorama Nazionale ed internazionale – aggiunge il vice Presidente delle Città del Vino e sindaco di Nemi Alberto Bertucci – segno di una ricerca costante nella qualità da parte delle aziende produttrici, l’ingresso di Ariccia ne è la testimonianza”,

Nella stessa giornata è stata inaugurata, alla presenza dei vertici della Città del Vino, la manifestazione vinicola “Vinalia Priora” a Frascati che si terrà proprio in questo fine settimana.

