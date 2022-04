Coronavirus, a Fiumicino i casi tornano a salire: quasi 500 i cittadini contagiati

Fiumicino – “Purtroppo la curva dei contagi nel comune di Fiumicino è di nuovo in salita. Secondo i dati della Asl Roma 3 oggi, infatti, sono 488 i positivi, a fronte di 253 nuovi casi e 183 guariti dall’ultima comunicazione. Le donne contagiate sono 272, gli uomini 216, con un’età media di 38 anni”.

Ad annunciarlo è il sindaco Esterino Montino, che spiega: “Tra le località in testa per numero di casi – aggiunge – Fiumicino e Isola sacra (72%), Parco Leonardo (10%) e Fregene (5%). Se vogliamo trascorrere un’estate in sicurezza, è questo il momento in cui prestare la massima attenzione ed evitare situazioni che possano aumentare il numero di casi da coronavirus nel nostro territorio. Solo con uno sforzo comune potremo uscire dall’emergenza”.

