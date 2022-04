Earth Day 2022, studenti e residenti insieme per ripulire la spiaggia di Focene

Fiumicino – Venerdì 22 aprile si celebra l’Earth Day, la 52esima giornata mondiale della Terra. Si tratta della più grande manifestazione ambientale del pianeta, l’unico momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia. La Giornata della Terra, momento fortemente voluto dal senatore statunitense Gaylord Nelson e promosso ancor prima dal presidente John Fitzgerald Kennedy, è nata nel 1970 e coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in ben 192 paesi del mondo.

Anche il “Nuovo Comitato Cittadino Focene” in collaborazione con Legambiente Fiumicino, ha deciso di aderire alla giornata con la pulizia di un tratto di duna costiera, dove sono presenti rifiuti portati dal mare, coinvolgendo studenti e docenti della scuola ICC Colombo di Focene.

“Dalle 9.15 fino alle 13.10 – spiega Emilio Sciesa, presidente del Nuovo Comitato Cittadino Focene – nel tratto di spiaggia libera davanti la scuola, dove verrà posizionato un gazebo, parteciperanno in orari diversi due classi di 5 elementare e tre classi di scuola media, per un totale di 98 ragazzi.

Come in altre occasioni ci sarà modo di verificare il danno causato all’ambiente dalla massiccia dispersione delle plastiche, imballaggi di ogni genere e altri rifiuti che dal fiume le correnti marine hanno sparso sulla costa. Con questa iniziativa vogliamo sensibilizzare l’importanza della conservazione delle risorse naturali della terra e la salvaguardia dell’ambiente, la partecipazione dei ragazzi è sicuramente di buon auspicio per un futuro migliore”. In caso di condizioni meteo avverse l’iniziativa verrà rinviata a data da destinarsi.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link