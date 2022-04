Ostia – Un’opera leggendaria che si è fatta strada prima a Ostia, poi in Italia e poi nel mondo. Mentre si avvicina il giorno della messa in onda della fiction che racconta la vita e ciò che il Dott. Maglio (A Muso Duro, il 1 maggio su Raiuno), e che narra ciò che ha fatto per tantissime persone disabili, curandole con la ‘sport terapia’ e ideando le Paralimpiadi insieme al suo collega inglese Ludwig Guttman, si moltiplicano le testimonianze di tale attività di Maglio sul territorio lidense.

Il Faro online riceve con piacere alcune foto e una storica testimonianza. Nando Racani, prima figura e responsabile tecnico del Minibasket delle Stelle Marine di Ostia, società lidense che il 31 maggio spengerà le 57 candeline, invia alcune immagini suggestive che raccontano di uno speciale evento di portata storica.

di 6 Galleria fotografica Ostia 1966: Maglio e i ragazzi del basket in carrozzina









Negli anni in cui il Dott. Maglio operò a Ostia per diffondere appunto la sua cura alle persone in carrozzina, nel caso specifico, lui stesso organizzò una partita di esibizione nel lontano 1966, proprio sullo storico campo esterno delle Stelle, all’ombra della Chiesa Regina Pacis, in collaborazione con la società. Lo fece per ‘far conoscere meglio sul nostro territorio – come indica la nota di Racani, per conto della società di basket lidense – al di fuori del Cpo dell’Inail la sua attività’. La partita fu giocata dai ragazzi ricoverati a Villa Marina e fu così per sensibilizzare i giovani giocatori delle Stelle Marine, alla nuova nascente attività della futura pallacanestro paralimpica.

Nelle foto si vedono appunto i ragazzi in carrozzina che giocano, osservati con ammirazione da Don Renato Pucci, uno dei fondatori storici delle Stelle Marine: “Grazie al quale, con la sua indispensabile lungimiranza, è nata e cresciuta la comunità delle Stelle Marine”. Sottolinea la società. La storia si è fatta strada e ha coinvolto realtà sportive e persone. Che hanno segnato il passo degli eventi.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport