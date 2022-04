Europei Youth, pugilato azzurro campione: Marra è oro nei 63 kg

Il pugilato italiano riporta dalla Bulgaria un successo eccezionale e tutto al femminile. Valentina Marra ha vinto il titolo europeo nella categoria ‘youth’, sconfiggendo al primo round la tedesca Tutal. L’azzurra è campionessa nei 63 kg e scrive la storia della disciplina.

Insieme a lei, Paolo Caruso sale sul podio sul secondo gradino e negli 86 kg.

(foto@FederazionePugilisticaItaliana-Facebook)

