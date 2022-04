Fiumicino, Califano: “La Foce del Tevere diventi patrimonio naturale”

Fiumicino – “La Foce del Tevere è un patrimonio che vogliamo in tutte le maniere salvaguardare per questo stiamo lavorando per fare in modo che diventi ‘monumento naturale’“.

A dichiararlo è la consigliera regionale Michela Califano, che spiega: “Un obiettivo e una volontà precisa che ribadiremo anche il 24 aprile, in occasione dell’iniziativa la ‘Marcia degli Aironi’ organizzata dalla Lipu e dal Comitato Saifo che ringrazio per quanto stanno facendo in tal senso”.

“In accordo con il Comitato Saifo e la presidente della Commissione Ambiente del Comune di Fiumicino, Paola Magionesi, ho presentato nelle scorse settimane un ordine del giorno che va in questa direzione – annuncia Califano -. L’idea è quella di avviare l’iter per fare della Foce del Tevere un monumento naturale dove realizzare aree didattico/naturalistiche che possano costituire un primo passo verso una maggiore integrazione fra territorio e fiume, una nuova forma di attrazione turistica e anche un luogo dove poter realizzare percorsi didattici per le scuole di ogni ordine e grado”.

“Parliamo di un’area di grandissimo rilievo naturalistico dove sorge la foce del fiume Tevere, l’oasi Lipu Centro Habitat Mediterraneo e la Zona Speciale di Conservazione di Isola Sacra. Ecosistemi unici nel loro genere – sottolinea , che vedono durante tutto il corso dell’anno la presenza di circa 200 importanti specie di uccelli, oltre che rare specie vegetali e animali. Un patrimonio inestimabile che rischia di scomparire se non adeguatamente tutelato”.

