Fiumicino, concluso il primo corso di formazione su accoglienza e affidamento familiare

Fiumicino – “Si è concluso il primo corso di formazione sui temi dell’accoglienza e dell’affidamento familiare organizzato dal Centro famiglia del Comune, in collaborazione con la Cooperativa Presenza sociale e l’associazione Domus Bernadette, rivolto a famiglie, single e coppie”. Lo fa sapere l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Fiumicino, Alessandra Colonna.

“I partecipanti, 20 persone tra single e coppie, hanno tutti manifestato gradimento per l’iniziativa – aggiunge -, hanno formato un gruppo e hanno chiesto di essere sostenuti e continuare il percorso. Il corso è consistito in cinque incontri dalle 19.00 alle 21.30 presso il Centro di Formazione professionale a Pleiadi, Parco Leonardo. Il gruppo dei formatori era composto da un avvocato esperto in diritto di famiglia, cinque psicologhe psicoterapeute, due pedagogiste, due assistenti sociali”.

“Come Comune – conclude – auspichiamo di poter effettuare al più presto un altro corso di formazione di questo tipo. Per questo invitiamo coloro che fossero interessati a inviare una mail a fiumicinosiaffida@gmail.com o contattare i numeri 351/9595818 o 371/4819382”.

