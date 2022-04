Giallo a Ladispoli: Padre, madre e figlia trovati accoltellati in casa

Cerveteri – Un difficile intervento è toccato stamane ai Vigili del fuoco di Cerveteri. Alle 7 sono intervenuti per un soccorso a persona in via Milano 37, Ladispoli.

Arrivati sul posto lo scenario che gli si è posto dinanzi era degno di un film di Tarantino. Un’intera famiglia, marito, moglie e figlia si sono, probabilmente, cruentemente accoltellati.

Sul posto erano presenti due pattuglie di Carabinieri, da Civitavecchia e Ladispoli e tre ambulanze più l’elisoccorso.

Gli uomini della 26A hanno dato attivo supporto al personale sanitario, visto la pesante situazione.

La famiglia si trovava in un piccolo bagno, dove si suppone si sia consumato l’accoltellamento.

I Vigili hanno aiutato a trasportare i feriti nelle ambulanze, che versavano in condizioni gravissime. Sul posto i Carabinieri stanno ultimando i rilievi del caso per ricostruire la dinamica degli eventi.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ladispoli, clicca su questo link