Lo “Star Bene Lab” approda a Terracina

Terracina – “Lo Star Bene Lab è un luogo di condivisione dove si possono riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri, imparando a comprenderle e a gestirle. Dove ci si può mettere in gioco motivando se stessi, sentendosi liberi e più leggeri, ampliando la propria crescita emotiva”.

Con queste parole l’Educatore Professionale Giacomo Serapiglia e la Psicoterapeuta Danila Faiola presentano l’appuntamento del prossimo 22 Aprile a Terracina.

Dalle ore 18.00, nella splendida cornice della Chiesa del Purgatorio in Corso Anita Garibaldi, nel centro storico alto, la neonata Associazione “Emotional Lab” incontrerà la Città e introdurrà l’attività laboratoriale “Star Bene Lab”.

“Il laboratorio nasce dall’esigenza di dare delle risposte sul piano emotivo, concrete e adeguate, dai danni e alle alterazioni sociali dovute al lungo periodo pandemico.

L’Associazione, inoltre, mira ad elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio-educative e culturali.

L’obiettivo generale dell’accrescimento del benessere della persona (considerandola nella sua interezza di corpo, mente e spirito) si coniuga con l’intento di migliorare la qualità della vita sotto tutti i punti di vista, con particolare riferimento ai settori di intervento della promozione artistica, culturale, sociale, ricreativa, ludica e sportiva”.

