La depressione che mercoledì sta facendo il suo ingresso in acque mediterranee si sposterà nelle prossime ore verso est, raggiungendo l’Italia tra giovedì e venerdì. Un primo fronte associato determinerà il ritorno delle prime piogge da mercoledì sera su Nordovest, Sardegna e alto Tirreno, in estensione dalle prime ore di giovedì a buona parte delle regioni centrali, Emilia Romagna e successivamente a tratti del Sud peninsulare. Seguirà a breve distanza un secondo fronte pilotato da un vortice che venerdì raggiungerà lo Stivale e darà luogo ad una recrudescenza delle precipitazioni fin dalle primissime ore della giornata su buona parte d’Italia, anche a sfondo temporalesco, fino a coinvolgere il Triveneto. La presenza del vortice comporterà inoltre un netto rinforzo dei venti a rotazione ciclonica, mentre le temperature subiranno una generale diminuzione venerdì, dopo il temporaneo aumento fino a giovedì al Sud, per il richiamo di correnti più miti meridionali che precedono l’avanzata del vortice.

METEO GIOVEDI’ 21 APRILE. Piogge su Liguria, basso Piemonte, Emilia Romagna, in estensione a bassa Lombardia, Veneto e Friuli VG in giornata e in intensificazione la sera. Neve sulle Alpi Marittime dai 1500m, ma rimarrà asciutto sul resto dell’arco alpino, anche con parziali schiarite. Piogge e temporali in Sardegna, instabile sulle regioni centrali con piogge e rovesci che diverranno più intense la sera sulle regioni tirreniche, più deboli sul versante adriatico. Parziali schiarite e più asciutto al Sud, ma entro sera piogge in arrivo su nord Sicilia, Calabria e Campania, più deboli in Puglia e nel sud della Sicilia. Venti tesi o forti da sudest, da nordest sul Mar Ligure, temperature in calo al Centro-Nord.

GIOVEDI’: condizioni atmosferiche previste in netto peggioramento su Toscana, Umbria e Lazio già dalla prime ore della notte con il transito del primo fronte piovoso. Maggiore variabilità nel corso del giorno con acquazzoni alternati a pause specie in Umbria e Toscana interna; nuovo fronte piovoso in arrivo dal mare dal pomeriggio-sera, carico di rovesci e di qualche temporale, quest’ultimi specie sul basso Lazio e aree costiere. Temperature in calo. Venti sino a forti dai quadranti meridionali, raffiche sino a molto forti su mari, Arcipelago e coste anche tra 70 e 90 km/h localmente. Mare sino a molto mosso o agitato.

Su Toscana, Umbria e Lazio ci attende un mercoledì con nuvolosità irregolare fin verso pomeriggio, in un contesto climatico asciutto salvo qualche piovasco sull’Appennino Toscano. Nubi più compatte ovunque in serata, con prime deboli precipitazioni dalla tarda sera sui settori costieri della bassa Toscana; valori massimi poco variati ma ventilazione meridionale in rinforzo specie sulle coste. Previsto un peggioramento delle condizioni atmosferiche da giovedì 21 aprile, a partire dall’immediata notte, con tempo instabile associato a tratti di pioggia tra il debole e moderato, ma più diffuse entro sera con rovesci sparsi e possibili temporali sulle aree costiere e basso Lazio. Temperature massime in nuova flessione. Venerdì spiccatamente instabile, con piovaschi sparsi più probabili sui settori dell’entroterra e lungo l’Appennino; nuovi possibili spunti temporaleschi sul basso Lazio. Weekend variabile, probabilmente più instabile sulla Toscana, ma domenica a tratti anche su Umbria e Lazio.

