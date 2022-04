Nettuno, la Pisana approva i “Pianetti”: al via la riqualificazione urbanistica

Nettuno – “Abbiamo raggiunto il nostro grande obiettivo, questa mattina, 21 aprile 2022, la Giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera che conclude l’iter dei Pianetti di Nettuno, la variante speciale al Piano Regolatore generale per il recupero dei nuclei abusivi“. Lo dichiara, in una nota stampa, Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio

“Sono molto soddisfatto – spiega Capolei – perché lo avevo promesso ai cittadini, fin dal mio ingresso in Consiglio regionale. E sono felice per il nostro territorio e per la nostra comunità, si tratta di un progetto di riqualificazione urbanistica atteso da anni. Questo è il primo passo per ridisegnare la città del futuro”.

“Ringrazio la amministrazione Chiavetta, – conclude – la amministrazione Casto, e la amministrazione Coppola. Ringrazio il presidente Zingaretti, il vicepresidente Leodori, e in particolare l’assessore Valeriani con il quale mi scuso per l’insistenza avuta in questi mesi. Ringrazio, inoltre, il gruppo consiliare di Forza Italia del Comune di Nettuno per l’impegno profuso in questi mesi”.

