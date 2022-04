Nuovo asfalto per le strade di Fregene sud: lavori in dirittura d’arrivo

Fiumicino – “Proseguono a ritmo serrato i lavori di asfaltatura delle strade di Fregene Sud, ormai prossimi al completamento”. A parlare è la Presidente della Commissione Lavori pubblici del Comune di Fiumicino, Paola Meloni.

“Un intervento straordinario – aggiunge – mai realizzato in 30 anni di amministrazione del Comune di Fiumicino, gli ultimi interventi infatti sono da ricercare negli albori della storia romana della località. Dietro c’è stato un lavoro di commissione partito fin dal principio dell’attuale consiliatura, per cui ringrazio molto l’assessore Angelo Caroccia e i suoi uffici, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e il sindaco Esterino Montino. Hanno dato seguito all’esigenza improrogabile sottoposta dalla commissione che presiedo e che ha voluto, come sempre, dar voce ai cittadini e alle loro istanze. È un capitolo del lungo racconto di impegni presi e mantenuti coi cittadini, di ascolto e risposte”.

“Con il completamento di via Francavilla a Mare – conclude Meloni – si chiude un cantiere che restituisce, anche a quel quadrante della città, un biglietto da visita eccellente per la stagione turistica alle porte”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link