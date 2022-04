Orban incontra il Papa: faccia a faccia di 40 minuti in Vaticano

Città del Vaticano – Faccia a faccia di 40 minuti tra il Papa e il primo ministro ungherese Viktor Orban oggi in Vaticano. L’incontro è iniziato alle 11.05 per terminare alle 11.45. Allo scambio dei doni, Bergoglio ha donato ad Orban una formella in bronzo raffigurante San Martino, che protegge il povero donandogli una parte del proprio mantello; e i volumi dei documenti papali: Il Messaggio per la Pace di quest’anno; Il Documento sulla Fratellanza Umana; Il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020. Orban ha omaggiato il Papa con due libri, di e su Bela Bartok, compositore ungherese ed esperto di musica; in dono anche una raccolta di CD di musica lirica e un volume del 1750 con l’Ufficio delle Ore per la Settimana Santa in inglese e latino. (fonte Adnkronos)

