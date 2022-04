Tamponi Covid-19, a Ladispoli e Civitavecchia cambiano gli orari dei drive-in

Cambiano gli orari di apertura e chiusura dei drive-in per i tamponi Covid-19 del comune di Bracciano (Ospedale Padre Pio), Ladispoli (Casa della Salute) e Capena (Piazza Donatori del Sangue), che saranno aperti dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 14.

Il drive-in di Civitavecchia sito in località Fiumaretta, invece, resterà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 17 e la domenica dalle ore 8 alle ore 14.

