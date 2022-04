Tennisti russi e bielorussi fuori da Wimbledon, Panatta: “Una stupidaggine”

“I tennisti russi esclusi da Wimbledon? La trovo una stupidaggine. Tra l’altro Medvedev e Rublev mi pare abbiano già dissentito da quanto sta facendo il loro paese, sono due persone che fanno i tennisti di lavoro.

Un ingegnere russo che vive a Londra allora non dovrebbe più lavorare? E’ una stupidaggine ed è un’ipocrisia totale”. La pensa così Adriano Panatta, ospite di Rai Radio1 alla trasmissione Un Giorno da Pecora . Oggi lei andrebbe a giocare in Russia la finale di Coppa Davis? “No, non ci andrei – ha detto Panatta – è una nazione in guerra”. (Ansa).

