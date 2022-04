Castel Porziano, c’è il bando per il salvataggio. Ma i bagnini insorgono: “Ci hanno abbandonati”

Ostia – Continuano le polemiche sul servizio di assistenza bagnanti sulle spiagge di Castel Porziano.

Dopo le proteste dei bagnini (leggi qui), nei giorni scorsi il Municipio X ha finalmente pubblicato il bando che ne deciderà l’affidamento (clicca qui). Ma per i membri della sezione Lazio dell’Associazione nazionale assistenti bagnanti (Anab), il documento partorito dall’Amministrazione Falconi è ancora “peggio dell’anno passato”: “Dopo promesse e rassicurazioni, il nuovo minisindaco ha di fatto abbandonato al suo destino una categoria di lavoratori che da anni presta servizio sulle spiagge libere comunali – attaccano -. Ha preso tutte le belle parole spese per il servizio di salvataggio, comprese quelle di cui si è appropriato in campagna elettorale senza che nessuno gli abbia chiesto nulla, e le ha gettate alle ortiche“.

Per gli assistenti bagnanti di Ostia e Castel Porziano, infatti, il bando – che prevede, con lo stanziamento di più di 260mila euro, la “copertura” di 12 stazioni di salvataggio dal 14 maggio al 15 settembre 2022 – riduce “le tutele dei lavoratori che, dopo aver prestato servizio per conto del nostro comune per anni, adesso si trovano nella condizione di non sapere se lavoreranno o meno“.

Ma è proprio per scongiurare ciò che nelle scorse settimane l’Anab aveva inviato al presidente Falconi una missiva in cui chiedeva di fare in modo che i posti di lavoro di chi aveva già prestato servizio a Castel Porziano venissero tutelati, riconoscendo loro un “vantaggio” in fase di gara (leggi qui). Le loro richieste, però, non sembrano essere state ascoltate.

Lo scorso anno, l’Associazione nazionale assistenti bagnanti aveva denunciato l’assenza – decisa dall’ordinanza balneare dell’allora sindaca Raggi – di bagnini sulle spiagge libere di Ostia dal lunedì al venerdì (leggi qui). “Non facciamo differenza tra spiagge libere e lidi privati – avevano chiesto -; tutti hanno diritto godere in sicurezza del nostro mare”.

