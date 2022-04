Cerveteri, sulle strade nuovi lampioni green: installati 600 nuovi punti luci a led

Cerveteri – Importantissimi lavori in corso nell’intero territorio comunale di Cerveteri sul fronte della pubblica illuminazione. Il Comune di Cerveteri infatti, insieme alla Multiservizi Caerite, società municipalizzata al 100% del Comune, ha avviato già da diverse settimane i cantieri per l’efficientamento di 600 punti luce e il ripristino di circa 70 unità.

“Lavori importanti quelli in corso – dichiara Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – eseguiti completamente in house, con il personale della nostra municipalizzata coordinati dall’Ingegner Umberto Forghieri, sono realizzati sfruttando i fondi del Ministero allo Sviluppo Economico nell’ambito del Decreto Crescita. Il medesimo decreto con il quale in questi anni abbiamo realizzato tanti altri efficientamenti e potenziamenti della pubblica illuminazione in strade e zone che necessitavano con urgenza di un intervento”.

“Questi lavori – prosegue l’Assessore Luchetti – porteranno un beneficio importante al nostro territorio, soprattutto sul fronte della viabilità, garantendo una maggiore illuminazione stradale. L’altro aspetto importante da sottolineare è quello legato all’importante risparmio in termini di consumi che avrà l’Ente da questo sistema di pubblica illuminazione più efficiente e moderno. I lavori proseguiranno ancora nelle prossime settimane, così come sempre nelle prossime settimane prenderanno il via ulteriori cantieri su opere pubbliche già progettate e finanziate da tempo”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cerveteri

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Cerveteri, clicca su questo link