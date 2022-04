Fiumicino, continua la risalita dei casi di Covid: sono 46 i nuovi positivi

Fiumicino – “Anche oggi la curva dei contagi nel comune di Fiumicino presenta una leggera salita. Secondo i dati della Asl Roma 3, infatti, sono 505 i positivi, a fronte di 46 nuovi casi e 30 guariti dall’ultima comunicazione. Le donne contagiate sono 225, gli uomini 279, con un’età media di 38 anni”.

Ad annunciarlo è il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino: “Tra le località in testa per numero di casi – aggiunge – Fiumicino e Isola Sacra (71%), Parco Leonardo (10%) e Fregene (5%). Rinnovo il mio appello a tutte le cittadine e i cittadini del nostro comune a continuare a seguire tutte le indicazioni sanitarie per evitare la diffusione ulteriore del virus”.

