Fiumicino, incidente su via della Scafa: morto ciclista, traffico paralizzato

Fiumicino – Traffico paralizzato sul litorale romano, dove a causa di un incidente, è stata provvisoriamente interdetta al traffico la strada statale 296 “della Scafa”, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 4 a Fiumicino. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto un automobilista ed un ciclista, provocando il decesso di quest’ultimo. Al momento il traffico è deviato lungo percorsi alternativi con indicazioni in loco. Sul posto è intervenuto il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre che del 118, per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

