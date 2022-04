Il Setterosa alla World League di pallanuoto, Silipo: “Vogliamo la superfinal”

La Nazionale femminile di pallanuoto è a Tenerife per le finali europee della World League. Si comincia a giocare oggi venerdì 22 aprile con i quarti di finale ma le azzurre iniziano il loro percorso dalle semifinali sabato 23 aprile, dove affrontano la vincente di Olanda-Francia.

Un giorno in più di allenamenti che fa molto piacere al commissario tecnico Carlo Silipo e che permette alla squadra di studiare meglio le prossime avversarie. “Siamo qui da due giorni e stiamo continuando ad allenarci come al solito – spiega il cittì azzurro – due volte al giorno con sedute in palestra. Abbiamo la fortuna di fare anche partite amichevoli con le squadre che già sono qui; ieri con la Spagna e oggi con l’Ungheria. Le ragazze sono pronte, bisogna aggiustare ancora qualcosa e abbiamo un altro giorno di tempo per farlo. Venerdì assisteremo ai quarti di finale, soprattutto a quello tra Olanda e Francia che ci interessa più da vicino, per capire chi sarà la prossima avversaria. Presumibilmente l’Olanda, che ha qualcosa in più della Francia, e per il momento ci stiamo concentrando sul gioco delle olandesi. Vogliamo fare bella figura, vincere questa partita e arrivare alle superfinal in modo da poter avere ancora più partite da giocare. Abbiamo bisogno di trovare un nostro gioco ed anche per questo è importante affrontare molte gare ufficiali. Daremo il massimo per cercare di arrivare tre le prime tre”.

Technical meeting alle 17. In serata la squadra torna ad allenarsi alle 20 insieme all’Ungheria. Venerdì di nuovo doppia seduta di allenamenti alle 10 e alle 18 con l’Ungheria.

Quindici convocate con due atlete che resteranno in tribuna in occasione delle due partite: Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Vetrocar Verona), Laura Teani (Plebiscito Padova), Caterina Banchelli (RN Florentia), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Silvia Avegno, Agnese Cocchiere, Sofia Giustini, Domitilla Picozzi e Luna Di Claudio (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava e Dafne Bettini (L’Ekipe Orizzonte), Giulia Emmolo (Fiamme Oro/L’Ekipe Orizzonte).

World League – Final Six Europea (ora italiana)

Quarti di finale – venerdì 22 aprile

12.15 Olanda-Francia

Arbitri Bianco e Cabanas

14.00 Spagna-Grecia

Arbitri Putnikovic e Ohme

Semifinali – sabato 23 aprile

12.15 Ungheria-vincente Spagna-Grecia *

14.00 Italia-vincente Olanda-Francia

Note: * in caso di qualificazione in semifinale la Spagna giocherà l’incontro delle 14

Finali – domenica 24 aprile

11.00 quinto posto perdente Spagna-Grecia-perdente Olanda-Francia

12.15 terzo posto

14.30 primo posto

(federnuoto.it)

Foto DeepBlueMedia DBM

