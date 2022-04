Lotto, doppietta sul litorale romano: vinti oltre 9mila a Nettuno e Santa Marinella

Roma – Il Lazio cala la doppietta “pesante” al Lotto: nel concorso del 21 aprile, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite per un totale di 18.500 euro. La prima è stata centrata a Santa Marinella, in provincia di Roma, dove un giocatore ha centrato una vincita pari a 9.500 euro mentre l’altra ha premiato Nettuno, sempre in provincia di Roma, con un premio pari a 9 mila euro centrato grazie a un terno secco. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,6 milioni di euro, per un totale di 309 milioni da inizio anno.

(Il Faro online)