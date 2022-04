Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La perturbazione collegata al vortice giunto dal Mediterraneo sull’Italia agirà venerdì dando luogo ad una giornata caratterizzata da tempo instabile e spesso piovoso su molte regioni, in particolare su quelle del Centro-Nord. A raccogliere le precipitazioni più abbondanti saranno le regioni nordorientali e quelle centrali, mentre piogge decisamente più deboli bagneranno il Nordovest. Non si tratterà quindi di precipitazioni omogeneamente distribuite per il Nord Italia, non tali da risolvere il grave deficit pluviometrico che questo settore si porta dietro dall’inizio della stagione invernale. Per far fronte a questa carenza serviranno diverse occasioni per il ritorno delle piogge e si dovrà sperare in fenomeni più consistenti anche nelle settimane successive. Nel frattempo gli effetti del vortice in transito cominceranno ad attenuarsi nella serata di venerdì, quando si allontanerà verso i Balcani e andremo verso una tregua delle precipitazioni che dovrebbe però essere piuttosto breve.

METEO VENERDI’ 22 APRILE. Inizio giornata nuvoloso al Nord, salvo qualche schiarita sulle Alpi; piogge su Liguria, Emilia Romagna, bassa Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli VG, anche in forma di rovescio nella prima parte della giornata. Qualche pioggia ma di intensità più debole anche al Nordovest, in particolare tra Liguria e basso Piemonte, ma con tendenza ad aperture da ovest e ad attenuazione dei fenomeni in serata sul resto del Nord, salvo qualche rovescio ancora sulle zone alpine orientali e e coste venete. Instabile sulle regioni centrali con piogge intermittenti che diverranno più frequenti in giornata sulle zone interne e sul versante adriatico, mentre tenderanno ad attenuarsi sui versanti tirrenici dove subentreranno schiarite dopo alcuni temporali al mattino sul Lazio; tende a schiarire anche in Sardegna. Neve sull’Appennino dai 1700/1900m. Tempo a tratti instabile anche sulle regioni meridionali con rovesci intermittenti e qualche temporale più frequente al mattino sul versante tirrenico, specie in Campani, più deboli sull’ovest della Sicilia; in serata alcune piogge su Lucania e medio-alta Puglia ma tendenti ad attenuarsi. Venti moderati o tesi a rotazione ciclonica, temperature in calo al Centro-Sud.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: Ancora spiccata instabilità su Toscana, Umbria e Lazio con piogge, acquazzoni e qualche temporale, specie sull’alta Toscana dove saranno più persistenti fino a primo pomeriggio, ma anche nelle zone interne e sul basso Lazio. Piogge alterante a momentanee pause asciutte. Miglioramento entro sera. Venti moderati meridionali (localmente forti sulle coste laziali), in rotazione pomeridiana a Maestrale. Mare da molto mosso a mosso.

Commento del previsore Lazio

Su Toscana, Umbria e Lazio è previsto un peggioramento delle condizioni atmosferiche da giovedì 21 aprile, a partire dall’immediata notte, con tempo instabile associato a tratti di pioggia tra il debole e moderato; breve pausa in prevalenza asciutta tra mattino e metà pomeriggio, seguita da nuove precipitazioni più diffuse entro sera con rovesci sparsi e temporali sulle aree costiere e basso Lazio. Temperature massime in nuova lieve flessione e venti tesi da SE, molto forti lungo le coste specie del Lazio. Venerdì ancora instabile, con tratti di pioggia e rovesci sparsi, più frequenti e intensi sui settori dell’alta Toscana, ma anche sulle aree interne e sul basso Lazio; su quest’ultimo di nuovo la possibilità di locali temporali. Tendenza a miglioramento generale entro sera. Andrà meglio sabato con una pausa dal maltempo, per un giornata tra sole e nubi sparse; stabilità atmosferica molto breve, infatti dalla tarda sera nuove piogge interesseranno la Toscana, estendendosi nel corso di domenica anche ad Umbria e Lazio.

(Fonte: 3B Meteo)