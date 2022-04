Accordo Santa Sede-Vietnam sulla rappresentanza pontificia ad Hanoi

Città del Vaticano – “Un incontro del Gruppo di lavoro congiunto tra il Vietnam e la Santa Sede ha avuto luogo ad Hanoi dal 21 al 22 aprile 2022. Questo incontro è stato presieduto congiuntamente da S.E. il Sig. Ha Kim Ngoc, Vice-Ministro degli Affari Esteri, Capo della Delegazione vietnamita, e da Monsignor Mirosław Wachowski, Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati, Capo della Delegazione della Santa Sede”.

Lo fa sapere il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, precisando che “le due Parti hanno avuto un’ampia e completa condivisione circa i rapporti Vietnam-Santa Sede, includendo questioni riguardanti la Chiesa cattolica in Vietnam. Hanno riconosciuto che le relazioni Vietnam-Santa Sede hanno avuto recentemente degli sviluppi positivi e, nonostante le difficoltà causate dalle limitazioni connesse al contenimento della pandemia da Covid-19, vi è sempre stato un costante e costruttivo scambio di visioni.

Le due Parti hanno concordato che i rapporti tra il Vietnam e la Santa Sede dovrebbero continuare ad essere mantenuti sulla base dei principi mutualmente condivisi e su un dialogo fecondo, allo scopo di consolidare la fiducia reciprocamente dimostrata e di rafforzare le relazioni nell’interesse delle due Parti e della Comunità cattolica in Vietnam. Entrambi hanno raggiunto un accordo su questioni rilevanti per elevare, nel prossimo futuro, il livello delle relazioni tra il Vietnam e la Santa Sede, da un Rappresentante Pontificio non Residente a un Rappresentante Pontificio Residente e sono convenuti sui futuri passi da compiere per stabilire un ufficio del Rappresentante Pontificio Residente in Hanoi.

La Santa Sede segue con attenzione la profonda e dinamica vita della Comunità cattolica nel Paese e incoraggia la Chiesa cattolica in Vietnam a contribuire al bene comune e alla prosperità del Vietnam, così come la Comunità cattolica ha testimoniato concretamente, durante i periodi più critici della pandemia, prestando opera di volontariato negli ospedali e sovvenendo alle necessità dei bisognosi.

L’incontro si è svolto in un’atmosfera cordiale e di mutuo rispetto. Le due Parti hanno concordato anche di convocare il decimo Incontro del Gruppo di lavoro congiunto tra il Vietnam e la Santa Sede in Vaticano. La data dell’incontro verrà concordata attraverso i canali diplomatici. In questa occasione la Delegazione della Santa Sede ha pure fatto una visita di cortesia a S.E. Sig. Pham Binh Minh, Vice Primo Ministro. La Delegazione ha anche visitato altre Autorità del Paese ed incontrerà nei prossimi giorni i Membri della Conferenza Episcopale Vietnamita, riunita in Assemblea plenaria a Thai Binh”.

