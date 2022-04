Fiumicino, pubblicate le graduatorie degli asili nido comunali

Fiumicino – “Sono state pubblicate sul sito internet del Comune di Fiumicino, nella sezione Determine dell’Albo Pretorio, le graduatorie provvisorie degli asili nido comunali, per l’anno educativo 2022/2023″. Lo dichiara l’Assessore alla Scuola, Paolo Calicchio.

“Nel caso in cui la famiglia riscontrasse errori di valutazione nella documentazione presentata potrà inoltrare ricorso al Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e Politiche Scolastiche entro e non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria, con le modalità indicate nella graduatoria stessa – spiega l’assessore -. La presentazione dei ricorsi o di informazioni dovrà avvenire esclusivamente accedendo alla sezione Servizi Telematici – Asili Nido, presente sul sito istituzionale del Comune di Fiumicino www.comune.fiumicino.rm.it, utilizzando le credenziali Spid”.

“I ricorsi verranno esaminati entro i successivi 15 giorni lavorativi, in conformità alle vigenti disposizioni di legge – conclude -. Eventuali errori od omissioni da parte del richiedente non potranno essere sanati in sede di ricorso. La graduatoria definitiva, approvata dopo la valutazione dei ricorsi, sarà pubblicata il 27 maggio 2022 sull’Albo Pretorio online – sezione graduatorie”.

La graduatoria è consultabile a questo link:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=fiumil&IdMePubblica=45037&Archivio=

