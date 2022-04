Ostia, Picca-Bordoni: “Avviata la fase di ascolto con associazioni e comitati”

Ostia – “L’incontro di oggi è stato molto proficuo, ed uno dei primi eventi che stiamo realizzando in tutti i territori della Capitale per ascoltare tutte le realtà che quotidianamente lavorano per il bene di Roma e in questo caso per il Municipio X”. È quanto dichiarano in una nota congiunta Monica Picca capogruppo della lega nel Municipio X e Davide Bordoni Responsabile Rapporti istituzionali e attività produttive, intervenendo al convegno ‘Voce al Territorio’ organizzato dalla Lega presso lo stabilimento ‘Venezia’ a Ostia.

“Una fase di ascolto che vede in prima fila associazioni, imprese e comitati di quartiere. Sanità, turismo e lavori pubblici sono solo alcuni dei temi che la giunta Falconi non ha ancora affrontato o, peggio, derubricato a comparti di quart’ordine. Del resto, se una risorsa come il mare di Roma viene svenduta al Campidoglio cosa ci possiamo aspettare? Lasciare al sindaco Gualtieri la delega al Litorale è un grande errore, in primis Ostia perde la sua centralità”.

“Al contrario in capo al Municipio X si poteva immaginare un futuro di sviluppo del territorio come ‘Ostia Distretto Marittimo’: risorse straordinarie per potenziare la Roma Lido, incentivare il commercio e le Pmi. Altro nodo, sono le risorse del Pnrr, di cui ancora non sappiamo come verranno spese. Senza investimenti non si genera crescita, e su questo l’amministrazione Falconi naviga a vista. Ringraziamo il segretario della Lega Matteo Salvini – che sul nostro territorio non ha mai fatto mancare il proprio sostegno – per la sua presenza al convegno”.

