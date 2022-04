Serbia Open, Fognini sconfitto da Rublev: addio alla finale

Si ferma in semifinale la corsa di Fabio Fognini nel “Serbia Open”.

Il 34enne di Arma di Taggia è stato battuto dal russo Andrey Rublev 6-2 6-2 in un’ora e 3 minuti di gioco.

In finale Riblev troverà il padrone di casa Novak Djokovic che, in rimonta, ha sconfitto 4-6, 6-1, 6-2 il russo Karen Khachanov. (Ansa).

(foto@Federtennis-Facebook)

