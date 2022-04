Terremoto in Bosnia Erzegovina: morta una donna. Scossa avvertita anche in Italia

Stolac – E’ una donna di 28 anni, per ora, l’unica vittima del terremoto di magnitudo 5,6 della scala Richter registrato ieri sera, 22 aprile 2022, in Bosnia Erzegovina e avvertito anche in Italia.

Il sindaco della città di Stolac, a sudest di Mostar, epicentro del sisma, ha riferito che la giovane è morta nel crollo della sua abitazione: altre tre persone della sua famiglia sono rimaste ferite. (Fonte: Adnkronos)