Torri di Fiumicino, Coronas: “Merito all’imprenditore di aver eliminato una favela. Pessimo il Comune”

Fiumicino – “Il caso delle Torri all’ingresso di Fiumicino, più che urbanistica, in realtà ha una matrice politica: cioè quella dell’amministrazione Montino di intestarsi qualunque cosa venga fatta da privati o da altre Istituzioni superiori e intestarsela come propria”. A parlare è Alessio Coronas. Capogruppo di Forza Italia al consiglio comunale di Fiumicino.

“Distinguiamo tra imprenditori privati e pubblica amministrazione – prosegue Coronas -. Va dato merito A Palmerino Faratro di aver eliminato una favela in pieno centro ridisegnando la città (nella foto il prima e il dopo). Pessimo invece il Comune che cerca di intestatari come propria un’attività privata. Dall’amministrazione in carica ci aspettiamo strade, scuole, palestre, piazze, giardini. Peraltro tutte promesse più volte in campagna elettorale e mai realizzate.

Quanto alle Torri, è evidente che un imprenditore privato faccia anche i propri interessi. Casomai il Comune avrebbe dovuto e potuto confrontarsi con il Consiglio comunale e i cittadini per soluzioni diverse. Ma alla fine – conclude Coronas – l’unica vera proposta, concretamente fattibile, è stata quella di un imprenditore che, ci sono le foto a dimostrarlo, ha tolto un obbrobrio come biglietto da visita della città per restituire un moderno quartiere che, oltre ai palazzi, vedrà parcheggi e giardini. Anche questi in realizzazione con i soldi dei privati”.

