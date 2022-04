Al Comune di Ardea test audiometrici gratuiti con risultato immediato: orari e come prenotare

Ardea – “Continuiamo con la buona abitudine delle giornate di prevenzione gratuite. Per il 29 aprile 2022, in Aula Consiliare ‘Sandro Pertini’, abbiamo organizzato una giornata di prevenzione per le patologie dell’udito dedicata ai cittadini del comune di Ardea”. Lo fa sapere, in una nota, l’assessore Alessandro Possidoni, che spiega: “Nel corso della giornata verranno effettuati test audiometrici con risultato immediato. In base al risultato dei test, verranno date indicazioni per ulteriori approfondimenti”.

Per poter partecipare è necessario prenotare attraverso la app TuPassi (Giornata prevenzione udito), nelle fasce orarie 9.30-13.00 e 15.00-18.00. “Il 3 marzo è stata la giornata mondiale dell’udito, un’occasione molto importante per richiamare l’attenzione sulla prevenzione ed effettuare una visita audiologica. I dati sulla consapevolezza della prevenzione per il benessere di orecchie e udito sono indicativi della necessità di diffondere più informazione: uno studio MED-EL assegna all’Italia il terzo posto nel mondo per numero di persone che non hanno mai effettuato un controllo dell’udito (35%). Per questo motivo, la nostra Amministrazione già da diversi mesi ha messo a disposizione dei cittadini programmi di screening uditivo, che ora continueranno grazie alla disponibilità dell’azienda ‘Sento, soluzione per l’udito'”, conclude Possidoni.

