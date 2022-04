Ferrari fuori dal podio a Imola, Leclerc: “Errore mio, non ci sono scuse”

Imola – “Questa stagione ho sempre guidato molte bene dal primo Gran Premio. Oggi ho guidato bene fino all’errore. Abbiamo perso sette punti potenziali, perdiamo punti importanti a fine campionato. La responsabilità è mia, non ci sono scuse”.

Non cerca alibi Charles Leclerc, dopo il sesto posto nel Gp di casa a Imola, dove ha trionfato la Red Bull. “Ho visto che era un giro dove forse c’era l’opportunità di passare secondo, ho provato a fare troppa velocità e ho perso la macchina. Sono dispiaciuto per tutto il team, per i tifosi. Dobbiamo guardare a cosa è successo e tornerò più forte”, aggiunge il ferrarista a SkySport. (Ansa).

