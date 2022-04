Francia, exit poll: Macron rieletto presidente, ma è record negativo per l’affluenza alle urne

Parigi – Emmanuel Macron rieletto presidente in Francia secondo gli exit poll diffusi a urne chiuse, dopo il ballottaggio delle elezioni presidenziali 2022. Secondo l’exit poll elaborato da Ifop, il presidente avrebbe raccoltoil 57,2% dei voti, mentre Marine Le Pen avrebbe conquistato il 42,8% dei consensi. L’astensione al secondo turno delle elezioni presidenziali francesi ha raggiunto la cifra record del 28,8%, secondo le stime per Ifop. L’ambasciata americana in Francia ha messo in guardia dai “raduni” che, dopo l’annuncio dei primi risultati del ballottaggio tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen, “potrebbero diventare violenti”, evidenziando il “rischio potenziale di disordini e scontri con la polizia”. (fonte Adnkronos)