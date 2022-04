La sindaca smentisce: “A Terracina ci si potrà sposare in agosto, come è sempre accaduto”

Terracina – “A Terracina ci si potrà sposare in agosto, come è sempre accaduto”. Così replica il sindaco Roberta Tintari alla notizia dell’impossibilità di celebrare matrimoni nel mese di agosto. “Ci sono già numerosi matrimoni prenotati per quel mese che verranno regolarmente celebrati. È chiaro che è anche il mese in cui i dipendenti, come tutti i lavoratori, chiedono le ferie, ma il servizio di Stato Civile, nonostante sia sottorganico, garantisce sempre tutti i servizi essenziali. Nella settimana di Ferragosto può esserci qualche difficoltà in più, soprattutto se il matrimonio non viene programmato con cospicuo anticipo. Mi sembra giusto chiedere alle coppie che desiderano unirsi in matrimonio di comprendere anche questo tipo di situazioni e cercare una soluzione insieme per soddisfare al meglio le richieste. Ricordo che lo Stato Civile ottempera a molti adempimenti e non si occupa solo di matrimoni. Anzi, colgo l’occasione per ringraziare l’Ufficio per l’intenso lavoro che svolge e la disponibilità a venire incontro alle esigenze di tutti. La scorsa estate – conclude il sindaco – gli assessori ed io abbiamo celebrato diversi matrimoni nell’arco dell’intera estate, soprattutto in agosto, e lo faremo certamente anche quest’anno perché il nostro obiettivo è quello di rendere Terracina una meta ambita per tutti e accogliente”.

