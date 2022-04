Malore per Stefano Tacconi, Zenga: “Impensabile sia ricoverato. Spero presto guarisca”

Due rivali e due grandi portieri degli anni ’90. Se Zenga era il numero uno con l’Inter e titolare alla Nazionale Italiana di calcio, Tacconi era il simbolo della difesa della Juventus e in Nazionale, nel team tricolore di Roberto Baggio e Giuseppe Giannini, era pronto a subentrare a Walter, come secondo, ma sempre uno dei grandi.

Erano loro le icone del calcio di quegli anni. e ancora amici oggi. Hanno una chat insieme per quella Nazionale del Mondiale del 1990 dove i calciatori di allora, si scambiano pensieri e saluti. Lo dice Zenga a SkySport. E l’ex portiere dell’Italia di Vicini commenta la vicenda che da ieri ha colpito proprio il suo rivale amico di sempre (leggi qui). Ma soprattutto collega e amico.

In un collegamento video Zenga dice: “Sono senza parole. Abbiamo una chat del Mondiale del 1990, tutti lì siamo. Sapere che Stefano stia in un letto di ospedale, è impensabile. Quello che possiamo fare è augurarci che presto si rimetta. Abbiamo sempre avuto rispetto, al di là dei colori della maglie. Eravamo rivali, ma grandi amici”.

