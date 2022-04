Malore Stefano Tacconi, il bollettino medico: “Condizioni stazionarie, ma importanti”

Emettono il bollettino atteso i medici dell’Ospedale di Alessandria, dove da ieri pomeriggio è ricoverato Stefano Tacconi. L’ex campione della Juventus e della Nazionale aveva avvertito un forte mal di testa e aveva avuto in seguito un malore.

Il comunicato diffuso dice: “Le condizioni di salute di Stefano Tacconi sono ancora importanti ma stazionarie e la stazionarietà in questo caso è un evento favorevole”. La nota di Andrea Barbanera, direttore della Struttura di Neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria, prosegue: “Sarà possibile avere una più precisa idea sugli esiti solo nei prossimi giorni”.

