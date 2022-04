Nadia Battocletti è record personale sulle 2 miglia: “L’obiettivo era la gara. Buona la prima”

Anche quest’anno è Nadia Battocletti la protagonista a Milano nella Walk and Middle Distance Night. Sulla pista dell’Arena Civica, l’azzurra firma la migliore prestazione italiana assoluta sulle 2 miglia con il crono di 9:32.99 e riparte con un altro record nella gara di esordio stagionale all’aperto. Pochi giorni dopo aver compiuto 22 anni, lo scorso 12 aprile, la trentina delle Fiamme Azzurre toglie quasi dodici secondi al primato di Elisa Rea, stabilito il 24 giugno del 1997 con 9:44.61 a Torino.

In un pomeriggio bagnato a tratti dalla pioggia e piuttosto ventoso, la figlia d’arte allenata dal papà-coach Giuliano si aggiudica il successo e timbra il suo secondo record dell’anno, che si aggiunge a quello già ottenuto nei 3000 indoor dove è scesa a un eccellente 8:41.72 il 14 febbraio a Val-de-Reuil, in Francia. Stavolta festeggia su una distanza anglosassone, pari a 3218,68 metri, per iniziare subito con il piede giusto la serie di impegni che condurrà ai grandi eventi dell’estate. Un anno fa, nel meeting del capoluogo lombardo, aveva riscritto la MPI under 23 dei 5000 metri (15:36.39) poi abbattuta di quasi un minuto fino a 14:46.29 con il settimo posto alle Olimpiadi di Tokyo.

“Buona la prima” – “Felice per il risultato – commenta Nadia Battocletti – perché l’obiettivo era soprattutto di cominciare a gareggiare. Tanto vento in pista, si è fatto sentire anche il freddo, ma va benissimo così in questo test iniziale con passaggi intermedi all’incirca di 2:55 ai mille e 8:54 ai 3000 metri. Adesso penso alle prossime uscite: il 30 aprile nei 5 km su strada a Herzogenaurach, in Germania, e il 13 maggio sui 3000 di Doha nella prima tappa della Diamond League, per andare avanti con i 1500 del 31 maggio a Ostrava”. (fidal.it)(foto@Colombo/Fidal)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.