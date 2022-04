Piazza Bassanetti a Pomezia: approvato il progetto esecutivo di sistemazione dell’area a parcheggio

Pomezia – Via libera della Giunta Comunale al progetto esecutivo di sistemazione dell’area a parcheggio di Piazza Bassanetti. Previsto il rifacimento del manto stradale dell’area a parcheggio, la sistemazione dei marciapiedi esistenti e abbattimento delle barriere architettoniche, la predisposizione per il rifacimento dell’impianto di illuminazione, una diversa collocazione degli stalli e razionalizzazione dei flussi viari interni, la predisposizione per gli alberi che verranno sistemati all’interno dell’area per creare zone di sosta ombreggiate e l’adeguamento della segnaletica.

I lavori, finanziati interamente con contributi previsti dalla legge di Bilancio n. 234 del 2021 finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, hanno un costo di 160.000 euro. Inizieranno nel giugno 2022, subito dopo la chiusura delle scuole, e termineranno prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

“Ridisegniamo l’area in pieno centro storico, rendendola più sicura e fruibile per l’intera cittadinanza – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – In Piazza Bassanetti siamo intervenuti più volte per il rifacimento del manto stradale e la sistemazione di marciapiedi dissestati, ma era necessario un intervento globale e di sistema. Ed è quello che faremo utilizzando fondi ad hoc senza alcun aggravio per le casse comunali”.

“Con questo progetto soddisfiamo le necessità degli abitanti della zona e degli alunni che frequentano la scuola elementare “San Giovanni Bosco” collocata di fronte il parcheggio – aggiunge l’Assessora ai Lavori Pubblici Federica Castagnacci- Proprio per non creare disagi alle famiglie degli studenti, abbiamo deciso di realizzare i lavori durante il periodo estivo. Alla riapertura delle scuole sarà a disposizione di tutti un’area completamente rinnovata, priva di barriere architettoniche, con il manto stradale integralmente rifatto, dotata di adeguata illuminazione e segnaletica stradale”.

