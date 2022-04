A Nettuno torna la “Festa di Maggio” tra intrattenimento e tradizioni storiche

Nettuno – Dopo due anni torna a Nettuno la Festa di Maggio in onore della Patrona Nostra Signora delle Grazie: “È con immensa gioia e anche con commozione che siamo felici di annunciare che i nettunesi quest’anno potranno tornare in processione per rendere omaggio alla Madonna delle Grazie”. Così, in una nota stampa, il sindaco Alessandro Coppola.

“Ringrazio l’assessorato al Turismo – prosegue il Sindaco – e il Vicesindaco Alessandro Mauro per aver organizzato il calendario degli eventi riuscendo a cogliere in pieno i sentimenti che uniscono tutti noi nettunesi in questa festa. Un ringraziamento particolare e sentito lo rivolgo alla BCC di Nettuno, al presidente Luciano Eufemi e a tutti i soci e consiglieri. L’istituto, con il suo contributo, offrirà lo spettacolo pirotecnico in programma domenica 15 maggio confermando la sua vicinanza alla città e alle tradizioni che uniscono tutti noi”.

Un programma di eventi fortemente caratterizzato dalle tradizioni storiche e a artistiche del territorio, ma che dà ampio spazio anche all’intrattenimento e al divertimento. Ampio spazio ai cortei storici e alla rievocazione dell’approdo della Madonna delle Grazie a cura della Stella del Mare, alla musica con il concerto dei “Rocksottoassedio” e alle risate con il Festival della

Comicità che porterà a Nettuno il 13 maggio Enzo Marcelli (il Bidello del Collegio), Gaspare (Il meccanico di Zelig) e Fabrizio Gaetani. Nei weekend delle professioni di andata e ritorno in programma il “Nettuno Food Festival” con specialità gastronomica dall’Italia e dal mondo.

“È dal 2019 che aspettavamo questo momento – dichiara il vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro – la pandemia ci ha impedito di vivere questa Festa che è il momento per eccellenza di unione della nostra comunità. Per il programma abbiamo continuato la proficua collaborazione con L’associazionismo e le realtà locali che ha contraddistinto il nostro mandato, riscuotendo ampio consenso, per quello che riguarda l’organizzazione di eventi. Avremo il corteo storico con gruppi provenienti da tutta la Regione Lazio, gli sbandieratori, le esibizioni dei gruppi storici. Tornerà anche la Rievocazione dell’approdo della Madonna delle Grazie, l’evento che ha dato il via alla storia secolare della Festa di Maggio e della devozione dei nettunesi a Nostra Signora delle Grazie. Sabato 7 maggio, giorno della Processione di andata, domenica 8 e per tutto il weekend da venerdì 13 maggio a domenica 15 maggio ci sarà il “Nettuno Food Festival” presso piazzale Peppino Impastato in zona San Rocco. Non mancherà lo spettacolo con il Festival della Comicità e il concerto dei “Rocksottoassedio”, storica cover band di Vasco Rossi, in piazza Battisti in programma rispettivamente il 13 e il 14 maggio. Quest’anno, inoltre, avremo il piacere di ospitare le delegazione delle città a noi gemellate avendo l’occasione di riallacciare i rapporti dopo la pandemia e rafforzare il nostro legame di amicizia. Abbiamo provveduto a stilare il piano sicurezza e tutto si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti. La nostra città torna a vivere dopo gli anni difficili della pandemia e a celebrare quella che è la festa più sentita da tutti noi nettunesi: La Festa di Maggio”.

