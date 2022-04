A Ostia un concerto benefico per aiutare gli ucraini in difficoltà

Ostia – Un concerto per aiutare i cittadini ucraini in difficoltà. E’ l’iniziativa organizzata per il 29 aprile a Ostia.

Presentato da Carlo Senes, l’evento – che inizierà alle ore 20:30 – prevede esibizioni di musica, canto, danza e cabaret nella cornice del teatro San Nicola di Bari, in via Giancarlo Passeroni 1.

Il contributo minimo è di 10 euro, e l’intero incasso sarò devoluto in aiuti umanitari per l’Ucraina. Obbligatoria la prenotazione, che è possibile effettuare al numero 3478319535.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.