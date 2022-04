Anzio, regolarizzati gli ormeggi nella darsena “Piccola Pesca”

Anzio – E’ stata completata in questi giorni, attraverso la stipula di regolare contratto, la procedura di regolarizzazione della situazione ormeggi della darsena denominata ‘Piccola Pesca’.

L’iter era partito lo scorso 14 febbraio in seguito alla firma, da parte dell’Amministratore Delegato, Ing. Gianluca Ievolella, dell’ordine di rimozione coatta delle unità da diporto ormeggiate nella darsena in concessione alla società Capo d’Anzio ‘sine titulo’, ossia prive di qualsivoglia contratto/autorizzazione. L’ordine era scattato dopo la totale inottemperanza alle diffide notificate precedentemente ai proprietari delle imbarcazioni ormeggiate senza regolare contratto ed in seguito al parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione circa la regolarizzazione della Piccola Pesca.

L’Ad ed il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Prof. Ernesto Monti, hanno quindi dato indicazioni agli Uffici di predisporre gli atti necessari, al fine di adottare in tempi brevi tutte le misure atte a garantire la legalità ed un idoneo gradiente di sicurezza nell’ambito portuale.

Sono circa 30 le unità che in queste settimane hanno provveduto a stipulare con la Società Capo d’Anzio regolare contratto di ormeggio.

