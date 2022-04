Civitavecchia, il Sindaco incontra il campione di boxe Christian Gasparri

Civitavecchia – “Ho ricevuto con piacere venerdì pomeriggio, 22 aprile 2022, insieme al consigliere delegato allo Sport Matteo Iacomelli, la visita di Christian Gasparri. Il nostro pugile si è aggiudicato il titolo di campione mondiale International Boxing Organization (IBO) Youth e ha voluto portare a Palazzo del Pincio la splendida cintura conquistata l’altra sera al Palazzetto dello Sport”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.

“La sua vittoria – prosegue il Sindaco – rende orgogliosi tutti noi, non solo il suo fantastico ‘clan’ che lo ha accompagnato, ma tutta la nostra terra: sono convinto che le qualità sportive ed umane consentiranno a Gasparri di ottenere altri eccellenti risultati.

Lasciatemelo dire: lo spessore che Civitavecchia riesce ad esprimere praticamente in ogni campo dovrebbe spingerci a dimostrare più affetto e convinzione nei confronti dei nostri concittadini, soprattutto dei giovani come Christian che si fanno largo con spirito di sacrificio e lealtà nonostante le inaudite difficoltà del periodo che stiamo attraversando”.

