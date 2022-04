Elezioni ad Ardea, Democrazia Cristiana appoggia la candidatura di Lucio Zito

Ardea – E’ stata siglata l’intesa sulla candidatura a Sindaco di Lucio Zito, fra la coalizione presentata in conferenza stampa ieri, guidata dall’attuale Presidente del Consiglio Comunale (Movimento 5 Stelle), insieme agli alleati Tonino Abate (Partito Democratico) ed Alfredo Cugini (Ardea Futura), e la Democrazia Cristiana di Simone Erriu.

“La condivisione di intenti e strategie, la progettualità comune e l’interesse per il bene superiore di Ardea hanno reso possibile intraprendere questa strada, su cui si stava lavorando da tempo – afferma Lucio Zito -. Unire le forze per costruire una struttura operativa solida, volta al sostegno del territorio con azioni concrete, è la finalità ultima di questo importante passaggio, che arriva a consolidare ed ampliare il programma di governo”.

