Malagò: “Tennisti russi agli Internazionali di Roma? Il Governo deciderà al meglio”

Roma – A una settimana dagli Internazionali di tennis a Roma, si discute se far partecipare o meno gli atleti russi e bielorussi, commentando ciò che è stato deciso a Wimbledon. Ne parla anche Giovanni Malagò a Il Corriere della Sera. Il numero uno dello sport italiano dichiara: “Da presidente del Coni e membro del Cio, mi occupo di politica sportiva e non di politica. In Italia, ribadisco, rappresento il Cio. E l’Executive Board ha raccomandato a tutte le federazioni di non invitare atleti russi e bielorussi ai tornei e alle manifestazioni sportive. Wimbledon, che è un circolo privato, si è attenuto a questa indicazione”.

“Spetta al Governo prendere una decisione – sottolinea – starà studiando il caso, valuterà la situazione, poi farà una scelta, sono convinto la migliore per il Paese”.

