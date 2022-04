Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo la fase instabile e piovosa di metà settimana, innescata dal passaggio di un vortice sul Mediterraneo, dall’Atlantico una nuova area depressionaria conquisterà venerdì la Penisola Iberica e si sposterà verso est. Intorno al suo centro si organizzerà una perturbazione che punterà l’Italia nordoccidentale nella giornata di sabato, dando luogo ad una graduale intensificazione delle piogge che con il passare delle ore si estenderanno al Nordest, Sardegna e alto Tirreno. Domenica la depressione si porterà verso l’Europa centrale e manterrà una certa instabilità al Centro-Nord con temperature in calo per ingresso di correnti più fredde al seguito del fronte principale, mentre da lunedì l’instabilità andrà lentamente riducendosi per la rimonta di un anticiclone sul Mediterraneo centrale. Condizioni più stabili invece al Sud, con temperature in aumento e massime che sul finire della settimana potranno raggiungere localmente i 25°C.

METEO LUNEDI’ 25 APRILE. Comincerà a ritirarsi l’area di bassa pressione dal Nord Italia verso il Centro Europa ma permarrà una spiccata variabilità al Centro-Nord con schiarite alternate ad annuvolamenti, associati a qualche rovescio sparso. Tempo più soleggiato al Sud. In particolare al Nord: Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta, Coperto con pioggia debole in Romagna, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulle pianure toscane, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Nuvoloso con locali aperture altrove.

Sud Sul tirreno: Sereno sulle subappenniniche e sulla dorsale calabra, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Sereno sul litorale ionico e sulla dorsale lucana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: tempo spiccatamente variabile. Tra notte e mattino passaggio di piogge e rovesci sparsi su Toscana, Umbria e Lazio; segue una giornata variabile ma in prevalenza asciutta su coste e pianure, ancora qualche locale rovescio o temporale invece su Appennino, settori umbri e Ciociaria. Previsione da confermare e a bassa attendibilità, seguiranno importanti aggiornamenti.

Commento del previsore Lazio

Su Toscana, Umbria e Lazio è previsto un peggioramento delle condizioni atmosferiche da giovedì 21 aprile in estensione a venerdì, con rovesci e temporali. Venti tesi da SE, molto forti lungo le coste specie del Lazio. Tendenza ad un temporaneo ma generale miglioramento sabato, per un giornata tra sole e nubi sparse; stabilità atmosferica molto breve, infatti dalla tarda sera/notte nuove piogge interesseranno la Toscana. Domenica piogge previste anche su Lazio e Umbria accompagnate da successivi forti venti di Libeccio. Lunedì giornata ancora instabile, specie nelle ore pomeridiane e nell’entroterra. Possibile una fase più mite e stabile tra 26 e 29 aprile.

(Fonte: 3B Meteo)