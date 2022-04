Montalt0 – Sabato 30 aprile, alle ore 17:30, presso il teatro comunale Lea Padovani, il Comune di Montalto di Castro e Fondazione Vulci presenteranno il libro “I volti della riforma”: un viaggio attraverso 300 immagini, per la maggior parte inedite, della storia della riforma agraria nel territorio di Montalto di Castro. Una narrazione degli eventi che hanno caratterizzato negli anni ’50/’60 la rinascita della Maremma che gli autori della ricerca presenteranno attraverso parole e fonti fotografiche. Un elenco riportato nel libro di circa 900 assegnatari, la rassegna stampa della rivista “Maremma”, le vicissitudini elettorali e politiche dei consigli e dei sindaci succedutisi in quegli anni, sono i principali contenuti della ricerca durata circa un anno.

“Gli anni ’50 si dispiegavano in tutta la loro brillante e straordinaria potenza deflagrante: il boom! Quello economico declinato al rurale scorge nuovi edifici, ponti e strade, un lavoro sorridente e meccanizzato. Non conta se nei poderi manca ancora acqua ed energia corrente: si studia e ci si prepara al quiz dell’assegnatario con allegra partecipazione, tutta una comunità pronta a cogliere l’occasione attesa da generazioni: quella di vincere”.

Foto 2 di 2



All’evento saranno presenti il sindaco di Montalto di Castro Sergio Caci, l’Arsial, la Regione Lazio, le forze dell’ordine, le associazioni e i parlamentari del territorio. Dal 2 al 12 maggio, dalle ore 15 alle ore 17, presso il Centro Diurno anziani di Pescia Romana verrà esposta una mostra costituita da immagini fotografiche della grande Riforma Agraria.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Montalto

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Montalto, clicca su questo link