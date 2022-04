Pomezia – Giornata di celebrazioni oggi a Pomezia in occasione del 25 aprile. Il Sindaco Adriano Zuccalà, insieme alla Giunta, all’Amministrazione comunale e all’Assessora regionale Valentina Corrado, ha partecipato all’anniversario della Fondazione della Città organizzata dall’Associazione Coloni Fondatori e alla Festa di Liberazione organizzata dalla sezione Anpi Pomezia.

“Il 25 aprile per Pomezia è una data doppiamente importante: celebriamo la festa della Liberazione ma anche l’anniversario della Fondazione della nostra città. Non è un caso che proprio oggi inauguriamo gli storici giardini Petrucci, completamente riqualificati, simbolo del rinnovamento e della continuità. Ringrazio la Regione Lazio oggi rappresentata dall’Assessora Valentina Corrado per aver contribuito a finanziare l’intervento, gli Uffici e il Museo Città di Pomezia – Laboratorio del Novecento per il lavoro portato avanti nel raggiungere questo importante risultato e tutte le Forze dell’ordine che hanno presenziato alla giornata” dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà.

Foto 3 di 3





Il progetto di riqualificazione e valorizzazione dei giardini storici Petrucci, del valore di 300mila euro, realizzato anche grazie al sostegno della Regione Lazio, riconsegna alla Città un pezzo della sua storia, del suo valore urbanistico e del suo potenziale centro di aggregazione sociale.

“Oggi tornano a nuova vita gli storici giardini Petrucci, oggetto finora di interventi mai risolutivi. Abbiamo attuato un progetto di restauro e di ripristino dello schema originario del giardino all’italiana con la messa a dimora di siepi di macchia mediterranea nell’ottica anche del risparmio idrico, l’abbattimento delle barriere architettoniche e con attenzione alla sicurezza: una nuova illuminazione LED per un minor consumo e telecamere di videosorveglianza. Nel Natale di Pomezia restituiamo alla città il suo giardino per eccellenza” afferma l’Assessore all’Ambiente Giovanni Mattias.

“Sono orgogliosa di aver preso parte alle celebrazioni dell’84° anniversario della Fondazione di Pomezia, ripercorrendo i momenti identitari che ricordano le origini di una comunità che mi ha accolta da 15 anni. In questa giornata di festa, l’inaugurazione dei Giardini Petrucci assume una valenza fortemente simbolica e restituiamo ai cittadini un luogo profondamente rinnovato sulle direttrici dell’innovazione e della sostenibilità. Un progetto di rinascita di un luogo prezioso che rappresenta un’eredità storica e cuore della nostra città e che persegue un lavoro virtuoso e lungimirante avviato dall’amministrazione guidata dal Sindaco Adriano Zuccalà e dal Movimento 5 Stelle di Pomezia.

Investire nella riqualificazione dei Comuni e delle Città di Fondazione è un impegno programmatico che in Regione Lazio stiamo portando avanti con l’obiettivo di valorizzare l’intero territorio anche in chiave turistica migliorando l’accoglienza e la qualità della vita dei residenti e turisti”. Conclude Valentina Corrado, Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa della Regione Lazio.

