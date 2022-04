Roma-Lido in galleria, il comitato cittadino torna all’attacco e chiede un incontro al Ministro

Ostia – Continuano gli sforzi del Comitato per il passaggio in galleria della Roma-Lido, deciso ad eliminare i cavalcavia che, allo stato attuale, dividono Ostia a metà (leggi qui).

I cittadini lidensi che ne fanno parte hanno infatti deciso di chiedere un incontro a tutti i rappresentanti delle istituzioni che potrebbero rendere possibile la realizzazione del progetto: il presidente del Municipio X Mario Falconi, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini, a cui il comitato aveva già sottoposto la problematica (leggi qui).

“Ci si rende ben conto – si legge nella missiva, firmata dal presidente Michelangelo Calcopietro – che è prioritaria la funzionalità della tormentata linea ferroviaria, a cui va data una rapida soluzione per evitare i gravi disagi alle persone che quotidianamente utilizzano il treno, ma occorre avere una visione più ampia del futuro e prevedere la realizzazione di questa importante infrastruttura”.

“Ci spiace constatare che finora, nonostante le numerose lettere e solleciti inviati alle istituzioni in indirizzo, non si è avuto nessun riscontro concreto in merito – sottolineano i membri del comitato -. Per tale ragione si richiede, ora, che venga convocata una riunione congiunta per prendere una decisione in merito a questa rilevante opera di mobilità, la cui attuazione potrà comportare un cambiamento radicale della vita cittadina”.