Atletica, Camille Chenaux al Trofeo della Liberazione: “Felice di respirare il clima gara.. avanti così”

Roma – Torna in pista Camille Chenaux. La campionessa svizzera di mezzofondo che si allena a Villa Spada e a Ostia è scesa in gara al 73esimo Trofeo della Liberazione.

La gara organizzata dalla Federazione Italiana Atletica Leggera si è svolta allo Stadio Paolo Rosi di Roma e Camille ha corso i 1000 metri per testare la forma fisica in vista dei prossimi impegni: “Sono felice di essere tornata a respirare il clima delle gare in pista outdoor ma a questo punto della stagione era poco più di un test”.

Prosegue la preparazione dell’atleta e sport influencer, appassionata di pittura e dello studio (leggi qui).

(fotoCopertina@RaffaeleConti)

