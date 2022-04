Civitavecchia, schianto su via Isonzo: donna estratta dalle lamiere

Civitavecchia – Alle ore 22 di ieri i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per incidente stradale in via Isonzo.

Un’auto di media cilindrata, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo impattando nelle immediate vicinanze del distributore di benzina.

Gli uomini della Bonifazi accorsi tempestivamente hanno liberato dalle lamiere la donna che era alla guida della vettura.

Subito consegnata alle cure del personale sanitario del 118 che la trasportava al civico ospedale. Sul posto per i rilevamenti del caso i Carabinieri di Civitavecchia e La Polizia di Stato.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Civitavecchia, clicca su questo link