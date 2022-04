Roma – Il Concertone del Primo Maggio in programma in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, sarà trasmesso in tv su Rai3 e andrà in onda nel pomeriggio dalle 15:30 alle 19:00 e in serata dalle 20:00 fino a 00:20 e in streaming su RaiPlay. Sarà inoltre possibile seguire tutto il concerto anche su Rai Radio 2.

(Il Faro online)