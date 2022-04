Conference League, Zaniolo: “La Roma può farcela.. da tanti anni non vinciamo”

Roma – Mancano pochi giorni dalla partita d’andata con il Leicester in Conferenze League. Nicolò Zaniolo, portabandiera della Roma, lo ammette.

Immagina una bella vittoria da dare ai tifosi e per crescere ancora come calciatore nella squadra del cuore. Lui stesso lo dice, lasciando una dichiarazione d’attesa all’incontro sul sito ufficiale dell’Uefa: “Vincere un trofeo sarebbe motivo di grande orgoglio. Sarebbe un punto di partenza e non un punto d’arrivo”.

Il team che attende i giallorossi merita il piazzamento che ha in competizione e Zaniolo dichiara: “E’ forte, squadra fisica che corre tanto. Ma anche la Roma lo è. Noi siamo forti”. Da 14 anni la Roma non riesce a portare un trofeo importante ai tifosi. Il giovane giallorosso sottolinea: “Con Mourinho si può fare. Ha inculcato a tutti l’arte del non mollare mai”. (foto@AsRomaTwitter)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.